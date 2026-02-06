Milano 13:41
45.629 -0,41%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:41
10.328 +0,18%
Francoforte 13:41
24.629 +0,56%

Borsa: Milano in flessione dello 0,25% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 45.703,21 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,25% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 45.703,21 punti.
