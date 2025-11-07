Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:20
24.835 -1,17%
Dow Jones 20:20
46.764 -0,32%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,27% alle 19:30

Il Nasdaq-100 si muove a 24.810,56 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dell'1,27% alle 19:30, tratta in ribasso a 24.810,56 punti.
