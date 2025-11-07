Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 21:52
25.012 -0,47%
Dow Jones 21:52
46.935 +0,05%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,28%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.059,81 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,28% e archivia la seduta a 25.059,81 punti.
