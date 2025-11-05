Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 22:00
25.620 +0,72%
Dow Jones 22:05
47.311 +0,48%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,72%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.620,03 punti

In breve, Finanza
