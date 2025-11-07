Milano 6-nov
Cina, esportazioni a sorpresa in calo ad ottobre (-1,1%). Frenano anche le importazioni (+1%)

(Teleborsa) - Le esportazioni cinesi hanno registrato un calo inaspettato ad ottobre. Gli ultimi dati doganali di Pechino hanno evidenziato una contrazione dell'export dalla Cina dell'1,1%, il peggior risultato da febbraio, invertendo la tendenza rispetto all'aumento dell'8,3% registrato a settembre. Il dato è inferiore anche alle aspettative degli analisti che prevedevano una crescita più contenuta al 3%.

Rallentano anche le importazioni che si fermano al +1%, meno del +3,2% previsto dagli analisti, e in netta frenata rispetto al +7,4% del mese precedente.

