Cina, esportazioni a sorpresa in calo ad ottobre (-1,1%). Frenano anche le importazioni (+1%)

(Teleborsa) - Lehanno registrato un calo inaspettato ad ottobre. Gli ultimi dati doganali di Pechino hanno evidenziato una contrazione dell'dalla Cina dell'1,1%, il peggior risultato da febbraio, invertendo la tendenza rispetto all'aumento dell'8,3% registrato a settembre. Il dato è inferiore anche alle aspettative degli analisti che prevedevano una crescita più contenuta al 3%.Rallentano anche leche si fermano al +1%, meno del +3,2% previsto dagli analisti, e in netta frenata rispetto al +7,4% del mese precedente.