Germania, surplus bilancia commerciale scende più delle attese a 15,3 miliardi a settembre

(Teleborsa) - Scende più delle attese ildella. Nel mese disi è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a, rispetto all'attivo di 16,9 miliardi di agosto (rivisto da 17,2 miliardi). Il dato è inferiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 16,7 miliardi.Secondo i dati pubblicati dall'(Destatis), lesono tornate a crescere dell'1,4% e lesono cresciute del 3,1% su base destagionalizzata e di calendario rispetto ad agosto 2025., invece, le esportazioni sono cresciute del 2% e le importazioni sono aumentate del 4,8%, sulla base di dati provvisori.