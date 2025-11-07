Germania, surplus bilancia commerciale scende più delle attese a 15,3 miliardi a settembre

(Teleborsa) - Scende più delle attese il surplus
della bilancia commerciale tedesca
. Nel mese di settembre 2025
si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 15,3 miliardi di euro
, rispetto all'attivo di 16,9 miliardi di agosto (rivisto da 17,2 miliardi). Il dato è inferiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 16,7 miliardi.
Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica
(Destatis), le esportazioni
sono tornate a crescere dell'1,4% e le importazioni
sono cresciute del 3,1% su base destagionalizzata e di calendario rispetto ad agosto 2025. Rispetto a settembre 2024
, invece, le esportazioni sono cresciute del 2% e le importazioni sono aumentate del 4,8%, sulla base di dati provvisori.