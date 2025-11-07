Commercio specializzato: nel 2024 in Italia 436 mld di fatturato

(Teleborsa) - Le(il commercio che va dal piccolo negozio del centro urbano al grande centro commerciale) hanno chiuso il 2024 con una crescita del fatturato complessivo del 4% a. Considerando anche l'apporto della manifattura attivata dal settore, la filiera estesa del Retail Specializzato sostiene la generazione di 295 miliardi di euro di Valore Aggiunto totale pari al 15% del PIL nazionale. IThink Tank multistakeholder per l'elaborazione di scenari, strategie e politiche per il Retail Specializzato in Italia, evidenziano un incremento dell'occupazione dell'1,3% a 1,5 milioni di occupati facendo oggi del Retail Specializzato il primo datore di lavoro privato in Italia."Senza la rete di imprese, punti vendita e servizi del Retail Specializzato, una parte rilevante della ricchezza prodotta in Italia non potrebbe essere generata – ha sottolineato–. Le dimensioni economiche del comparto sono tali da poter essere paragonate a quelle di interi Paesi euro pei: con 294,5 miliardi di euro di Valore Aggiunto, la filiera estesa del Retail Specializzato in Italia si colloca poco sotto il PIL della Danimarca (392,4 miliardi) e oltrepassa ampiamente quello dell'Ungheria (+43%). Nonostante il Retail Specializzato rappresenti un comparto ad alto impatto economico, occupazionale e sociale, la sua visibilità a livello istituzionale rimane ancora limitata"."Il retail specializzato che spazia dai piccoli negozi ai punti vendita nei grandi centri commerciali rappresenta un settore cruciale del nostro tessuto commerciale, per il buon funzionamento di una città, per prodotti e servizi alla comunità, per lo sviluppo urbano in generale. Le sfide cruciali da affrontare oggi sono il ricambio generazione e la transizione digitale, perciò è fondamentale agire sulla formazione delle competenze che servono per essere preparati ai cambiamenti che abbiamo di fronte" ha aggiuntoNel triennio 2026–2028 sono attese oltre 270 mila assunzioni ma l'86% dei retailer segnala difficoltà nel reperire personale con competenze adeguate: tra le principali cause orari ritenuti impegnativi (58%) e politiche di welfare aziendale ancora insufficienti secondo oltre il 20% degli intervistati da TEHA. "Ancora oggi in Italia – ha dichiarato– 400 mila giovani (il 9,8% tra i 18 e i 24 anni) abbandonano prematuramente gli studi e il 6,6% degli studenti non raggiunge le competenze minime: un contesto in cui il Retail Specializzato può diventare una vera e propria struttura di formazione con i propri punti vendita". Proprio il tema della "formazione" è il primo dei tre punti delideato da TEHA e dai partner della Community. Il "welfare" è il secondo pilastro di attrattività del lavoro su cui è necessario lavorare attraverso la defiscalizzazione e incentivi retributivi per le ore straordinarie, insieme a sistemi di welfare aziendale integrativo come sostegno alla genitorialità e benessere psicologico. La terza direttrice del manifesto redatto da TEHA è l'"equità": oggi le donne rappresentano oltre il 60% degli occupati nel Retail Specializzato trovando un accesso quasi paritario ai livelli retributivi base ma il quadro cambia se si osservano i livelli più alti della distribuzione salariale (90esimo percentile) dove gli uomini guadagnano in media 4,4 euro in più l'ora, un "gender gap" maggiore del 26% rispetto alla retribuzione media nazionale.Il Retail Specializzato è il primo settore in Italia per ammontare di investimenti privati, con 17,4 miliardi di euro nel 2024, pari all'11,5% del totale nazionale. Negli ultimi dieci anni la filiera ha accresciuto la propria capacità di investimento del +9,7% annuo, ma senza raggiungere i livelli di investimento in AI e tecnologia del resto del mondo. Il 68% dei retailer italiani presenta un'"intensità digitale" di base, mentre solo il 4,3% raggiunge un livello "molto alto" contro il 9,8% della Spagna e il 7,6% della Germania. L'Italia del Retail, terzultima in euro pa per integrazione tecnologica, registra un tasso di crescita più basso degli investimenti in IA mentre a livello globale è destinato a crescere di otto volte tra il 2020 e il 2028, passando da 3,8 miliardi a 31,2 miliardi di dollari. "L'Intelligenza Artificiale – ha concluso– nel Retail Specializzato italiano è oggi applicata soprattutto a marketing e vendite (65,1%) e logistica (30,6%) e come abbiamo rilevato con livelli ben superiori alla media nazionale (+32,0 e +14,8 punti percentuali rispettivamente). Restano invece molto limitati gli impieghi nei processi produttivi (5,8%), in ricerca e sviluppo (5,5%) e in sicurezza ICT (10,6%), tutti al di sotto della media italiana".