Fortinet, ricavi in crescita a doppia cifra e margine operativo record nel terzo trimestre

Fortinet

(Teleborsa) -, leader globale nella sicurezza informatica che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, ha chiuso il terzo trimestre 2025 con uncresciuto del 14% su base annua a 1,72 miliardi di dollari. Ilè aumentato del 18% a 559,3 milioni, mente lesono cresciute del 14%a 1,81 miliardi.IlGAAP ha raggiunto un record del 32% nel terzo trimestre. Record anche per il margine operativo non GAAP, che ha toccato il 37%.A livello di business,è la soluzione SASE in più rapida crescita su larga scala, con un fatturato nel terzo trimestre in aumento di oltre il 100% su base annua, grazie a un percorso di migrazione semplice che consente ai clienti SD-WAN esistenti di abilitare SASE in pochi minuti.È stata lanciata la soluzione, il primo framework end-to-end del settore progettato specificamente per carichi di lavoro di intelligenza artificiale, che offre connettività ad alta capacità e consumi energetici fino al 69% inferiori rispetto a soluzioni alternative.L'azienda californiana riscontra la rapida adozione di, supportata da continui investimenti in ricerca e sviluppo e da oltre 500 brevetti di intelligenza artificiale rilasciati e in attesa di approvazione, che alimentano oltre 20 soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.Fortinet è stata riconosciuta come una delle aziende più affidabili da Newsweek, al 16° posto su 300 aziende in tutti i settori; inoltre, è stata riconosciuta come Leader nel primo Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per Hybrid Mesh Firewall, classificandosi al primo posto per capacità di esecuzione."Siamo soddisfatti degli eccellenti risultati del terzo trimestre, trainati dalla nostra innovazione all'avanguardia e dalla cultura incentrata sul cliente, che si traducono in un'ampia domanda per le nostre soluzioni in organizzazioni di tutte le dimensioni", ha dichiarato. "Grazie alla nostra leadership in Firewall e SD-WAN grazie al nostro sistema operativo unificato FortiOS, FortiSASE si è rapidamente affermata come uno dei leader in più rapida crescita nel mercato SASE. Fortinet ha sviluppato in modo nativo le principali funzioni SASE, integrando strettamente Firewall di Nuova Generazione, SD-WAN e funzionalità SASE in un'unica soluzione unificata "Firewall SASE di Nuova Generazione", offrendo ai nostri clienti la massima flessibilità per implementare l'accesso di sicurezza all'edge e garantendoci un vantaggio competitivo sostenibile."Per il, il management prevede attualmente:Per l', l'azienda stima attualmente: