Francoforte: risultato positivo per Hochtief
(Teleborsa) - Bene la big tedesca delle costruzioni, con un rialzo dell'1,97%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,43%, rispetto a -2,32% del Germany MDAX).


Le implicazioni di breve periodo del colosso delle costruzioni sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 284,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 273,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 296,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
