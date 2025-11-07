Francoforte: risultato positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Bene la big tedesca delle costruzioni
, con un rialzo dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hochtief
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,43%, rispetto a -2,32% del Germany MDAX
).
Le implicazioni di breve periodo del colosso delle costruzioni
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 284,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 273,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 296,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)