Labomar, prestito obbligazionario da 120 milioni di euro sottoscritto da Tikehau Capital

(Teleborsa) - Labomar
, azienda attiva a livello internazionale nel settore della nutraceutica, ha ricevuto finanziamenti fino a un massimo di 120 milioni di euro
a supporto della crescita e dell'espansione internazionale. Ciò consentirà a Labomar di sostenere con continuità il proprio piano industriale 2025-2028, che comprende il completamento del nuovo Hub L6 realizzato presso la sede di Istrana (Tv), l'espansione della controllata Labomar Canada, attiva nei settori farmaceutico, cosmetico e nutraceutico del mercato nord-americano, con un ampliamento di 1.400 metri quadri per introdurre nuove tecnologie e incrementare la capacità produttiva, e l'ingresso in nuovi mercati esteri ad alto potenziale.
Il prestito obbligazionario
è stato sottoscritto da Tikehau Capital
, gestore alternativo globale, ed è correlato ad obiettivi ESG. Tra le finalità ha anche il finanziamento di parte della recente
acquisizione della società finlandese Pharmia Holding, di consolidare le proprie controllate in Italia e all'estero, di accelerare gli investimenti produttivi nei mercati chiave del Gruppo, in primis Nordamerica ed Europa, nonché il supporto ad ulteriori acquisizioni che prevede di concludere nel prossimo biennio.
"Questa operazione rappresenta un passaggio strategico per il futuro di Labomar, in quanto ci permette di dotarci di una struttura finanziaria più flessibile, moderna e coerente con le nostre ambizioni di crescita - sottolinea l'AD Walter Bertin - Stiamo costruendo le basi per raddoppiare la dimensione del Gruppo nel medio termine, investendo in innovazione, capacità produttiva e sostenibilità. È un percorso che stiamo compiendo insieme a tutte le persone di Labomar: la loro passione e professionalità ci permetteranno di continuare ad essere protagonisti dell'evoluzione della nutraceutica e non solo, portando innovazione e benessere in nuovi mercati".
La prima tranche
del prestito obbligazionario, di importo nominale complessivo pari a 100 milioni di euro, è stata emessa alla fine del mese di settembre 2025. Successivamente, la società avrà la facoltà di emettere ulteriori tranche fino ad un importo massimo complessivo di 20 milioni di euro, per un totale di 120 milioni di euro.