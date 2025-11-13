Milano 15:09
Finanza
Braga Moro, finanziamento di 1,5 milioni di euro da CR Asti per rimborso anticipato del bond
(Teleborsa) - Braga Moro Sistemi di Energia, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, ha comunicato il signing di un contratto di finanziamento con Banca di Asti per complessivi 1,5 milioni di euro con l'obiettivo di rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario "BRAGA MORO S.p.A. 9.75% 2025-2028", a vantaggio di un minor costo del debito e di un lieve prolungamento della durata.

Il prestito obbligazionario esistente, quotato alla Borsa di Vienna, era stato emesso in data 7 maggio 2025 per 150 obbligazioni di nominali 10.000 euro cadauna e complessivi nominali 1,5 milioni di euro. La durata era di 3 anni, scadenza 7 maggio 2028, con tasso fisso nominale annuo del 9,75%.

Il nuovo contratto finanziamento da 1,5 milioni di euro, stipulato con Cassa di Risparmio di Asti e funzionale a supportare la gestione caratteristica e il circolante del Gruppo, sarà erogato nel corso della giornata odierna e si compone di due linee: una linea da 1 milione con un tasso variabile indicizzato all'Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread del 2,75%, parzialmente assistita da garanzia SACE; una linea da 0,5 milioni con un tasso variabile indicizzato all'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread del 3,25%. La durata, per entrambe le linee, è di 3 anni con scadenza dicembre 2028.

"Siamo costantemente attenti a ottimizzare la struttura finanziaria, cercando fonti di finanziamento che possano supportare sia le attività di breve che le strategie di lungo termine - ha detto il CFO Graziano Petrigliano - Abbiamo pertanto cercato e trovato una soluzione che ci consentisse di ridurre il costo dell'attuale debito e abbiamo deciso di perseguirla, in linea con gli obiettivi di crescita sostenibile del Gruppo e di creazione di valore per gli azionisti".
