OPS eCom, primo passo verso ritorno all'equilibrio patrimoniale con conferimento di Deva

(Teleborsa) - Il CdA di(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, hadegli azionisti del 3 ottobre scorso su operazioni per il rafforzamento patrimoniale.In seguito all'intervenuto(società dell'AD Ciro di Meglio) della partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di, a liberazione parziale dell'aumento di capitale riservato da 3,73 milioni di euro deliberato dall'assemblea straordinaria, ha dato atto che: Serena Plebani, nominata esperta indipendente per la valutazione della partecipazione oggetto del conferimento, possiede i requisiti di adeguata e comprovata professionalità richiesti dalla legge; non si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore della partecipazione conferita rispetto a quanto risultante dalla relazione di stima.In seguito all'aumento di capitale sociale sottoscritto da Fortezza, il patrimonio netto di OPS eCom "migliora segnando una", si legge in una nota.OPS eCom ricorda che in data 10 novembre, sempre in esecuzione della delibera dell'Assemblea straordinaria del 3 ottobre, è stata sottoscritta la, pari a 500.000 euro, deldi 20 milioni di euro riservato a Global Capital Investment. Le obbligazioni potranno essere convertite, in ogni momento e in ogni caso alla scadenza, in azioni di OPS eCom di nuova emissione."OPS eCom sta procedendo nell'attuazione del piano di risanamento finanziario, rafforzamento patrimoniale e rilancio del business deciso dal management insediatosi dopo l'ingresso nel capitale di Fortezza Capital Holding - ha detto l'- L'obiettivo è restituire alla società una piena solidità economica e reputazionale. OPS eCom, parallelamente, è impegnata nella valorizzazione degli asset tecnologici proprietari e delle competenze digitali che la posizionano oggi come un partner competitivo per imprese e gruppi industriali interessati a incrementare la penetrazione dei loro brand in Italia e all'estero".