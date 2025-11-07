Londra: giornata negativa in Borsa per Rightmove

(Teleborsa) - Pressione sul principale portale immobiliare nel Regno Unito
, che perde terreno, mostrando una discesa del 16,14%.
La tendenza ad una settimana di Rightmove
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Rightmove
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,995 sterline con area di resistenza individuata a quota 5,746. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,495.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)