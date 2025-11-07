Milano 13:51
42.759 -0,72%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:52
9.661 -0,77%
Francoforte 13:51
23.499 -0,99%

Londra: scambi negativi per Entain

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società di scommesse sportive e giochi, che presenta una flessione del 2,10%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Entain rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Entain segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,186 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,39. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,114.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
