Londra: scambi negativi per Entain

(Teleborsa) - Ribasso per la società di scommesse sportive e giochi
, che presenta una flessione del 2,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Entain
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Entain
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,186 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,39. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,114.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)