Londra: scambi negativi per Entain

società di scommesse sportive e giochi

FTSE 100

Entain

principale indice della Borsa di Londra

Entain

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,10%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,186 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,39. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,114.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)