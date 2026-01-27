Milano 11:11
45.067 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:11
10.187 +0,37%
Francoforte 11:11
24.906 -0,11%

Londra: movimento negativo per Entain

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di scommesse sportive e giochi, che mostra un decremento dell'1,89%.

La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Entain, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,495 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,662. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,438.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
