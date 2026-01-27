Londra: movimento negativo per Entain

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di scommesse sportive e giochi
, che mostra un decremento dell'1,89%.
La tendenza ad una settimana di Entain
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Entain
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,495 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,662. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,438.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)