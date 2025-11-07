UniCredit lancia nuovi Cash Collect Autocallable Worst-Of con premi mensili e barriera al 60%

UniCredit

(Teleborsa) -amplia la propria gamma dicon il lancio dei nuovi, certificati pensati per investitori alla ricerca di rendimenti periodici potenziali in un contesto di mercato caratterizzato da incertezza e tassi elevati.I nuovi strumenti offronocon effetto memoria compresi tra 0,82% e 0,92%, condizionati al rispetto di una barriera posta al 60% del valore iniziale dei sottostanti in ciascuna data di osservazione. Se, in tali date, il valore del sottostante peggiore (“worst-of”) resta sopra la barriera, l’investitore riceve il premio; in caso contrario, il pagamento è rinviato e potrà essere recuperato grazie all’effetto memoria nelle osservazioni successive.Alla, fissata per novembre 2028, è previsto un: se il sottostante peggiore quota a un livello pari o superiore al 60% del valore iniziale, il capitale viene rimborsato integralmente; al di sotto della barriera, l’investitore subisce una perdita proporzionale alla performance negativa del sottostante peggiore.È inoltre possibile un(autocall) a partire da febbraio 2026, qualora in una delle date di osservazione mensili il valore del sottostante con la performance peggiore risulti pari o superiore al livello di rimborso anticipato. Quest’ultimo prevede un meccanismo step-down, che riduce progressivamente la soglia di rimborso dal 100% al 68% del valore iniziale nel corso della vita del prodotto, aumentando le probabilità di rimborso anticipato in fasi di mercato laterale o moderatamente negative.I certificati hanno comepanieri di, tra cui EuroStoxx Banks, FTSE MIB, Nasdaq 100, Nikkei 225 e S&P 500.