Montepaschi, Lovaglio: "Momento fondante. Con Mediobanca creato terzo polo"

(Teleborsa) - "Questo è un momento fondate per Montepaschi,
dopo aver completato l'offerta su Mediobanca, una mossa strategica in cui abbiamo sempre creduto
". E' quanto affermato da Luigi Lovaglio, Ceo di Banca MPS
aprendo la conference call sui risultati dei nove mesi.
"Il successo dell'Opas conferma il forte razionale industriale e strategico
dell'operazione", ha sottolineato Lovaglio, aggiungendo "con Mediobanca abbiamo creato una nuova forza competitiva
nel panorama bancario italiano" e ricordando che questa "è una aggregazione che genera valore dal punto di vista finanziario, strategico e commerciale
e accelera la crescita e la creazione di valore". La banca - ha confermato - presenterà il nuovo Piano industriale nel 1° trimestre 2026
.
Dalle slide di presentazione dei risultati emerge che la crescita dell'utile netto è stata sostenuta dalla "solida crescita delle commissioni grazie alla forza commerciale del nostro franchise"
, "con volumi e risparmi in crescita grazie alla chiara focalizzazione sulle aree strategiche chiave: 12,8 miliardi di euro di afflussi lordi nel mercato immobiliare, in crescita del +18% su base annua, nuovi mutui ipotecari al dettaglio erogati a 4,8 miliardi di euro, 2,2 volte su base annua, nuovi finanziamenti al consumo in crescita del +17% su base annua".
L'Ad ha ricordato che il successo dell'offerta su Mediobanca
, che ha raggiunto un tasso di adesione dell'86,3%, "sottolinea la solida razionalità e il successo dell'operazione, con un forte supporto da parte della base di investitori
italiani e internazionali", ricordando che "il controllo raggiunto all'Assemblea Straordinaria di Mediobanca garantisce una governance efficace
fin dall'inizio e flessibilità nella riorganizzazione del Gruppo". Lovaglio conferma "il forte impegno per creare il terzo operatore nel mercato bancario italiano, con una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder"e la generazione di sinergie "a regime" pari a circa 0,7 miliardi di euro
all'anno.
Il numero uno di MPS ha commentato anche i positivi risultati trimestrali presentati da Mediobanca
, che evidenziano flussi commerciali positivi ed una raccolta netta di 2,5 miliardi di euro, una solida qualità degli asset, con Costo del rischio stabile a 51 punti base.
Parlando dell'aggregazione con Mediobanca, Lovaglio ha ribadito che l'operazione ha offerto all'Italia la nascita del terzo polo bancario, in grado di competere anche in Europa
, con circa 8 miliardi di ricavi, e circa 3 miliardi di utile netto adjusted ed una uota di mercato nel settore dei prestiti superiore all'8%.
Tornando al modello standalone, l'Ad ha anticipato "prevediamo una nuova guidance per l'utile ante imposte
, che ci aspettiamo superi gli 1,6 miliardi
di euro", mentre il coefficiente CET1 dovrebbe superare il 16%
, tenendo conto dell'elevata remunerazione degli azionisti".
Rispondendo ad una domanda sul dividendo, Lovaglio ha confermato che la banca sta pensando alla possibilità di introdurre un dividendo ad interim
, ma "saremo più precisi quando presenteremo il nuovo Piano
industriale nel primo trimestre 2026". Il manager ha poi aggiunto "prevediamo per quest'anno
di distribuire un dividendo per azione in linea
con lo scorso anno, garantendo un rendimento degli azionisti tra i più elevati in Europa" e non ha escluso "qualche novità positiva"
in risposta al rafforzamento dei risultati commerciali.
l'AD ha anche risposto ad una domanda sull'impatto della legge fiscale
introdotta dalla Manovra., che rpevede una tassazione addizionale sulle banche, spiegando che "l'impatto è gestibile"
nel periodo 2026-2028. "Ci aspettiamo un impatto sul perimetro combinato di circa 100 milioni all'anno
", ha aggiunto.
Per quanto riguarda le DTA
, Lovaglio ha spiegato "abbiamo ancora 1,1 miliardi
ma quando annunceremo il nuovo Piano industriale ci aspettiamo che questa cifra verrà stralciata".
A chi chiedeva se la Banca sta valutando un delisting di Mediobanca
, l'Ad di MPS ha risposto che "effettivamente il titolo poco liquido, ma è troppo presto per prendere una decisione".
Questa possibilità ha aggiunto - sarà rivalutata in occasione della presentazione del nuovo Piano.