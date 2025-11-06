ING, Andrea Diamanti nominato CEO in Italia

ING

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha, nomina che sarà effettiva dal 1° gennaio 2026. Diamanti succederà a Michal Szczurek, che ha guidato ING Italia come CEO dal gennaio 2023 e che continuerà nel suo attuale ruolo di Vice-Chairman del Supervisory Board di ING Polonia.Nel ruolo di CEO, Diamanti saràdi ING in Italia, riportando a Pinar Abay, Global Head Retail Banking e membro del Management Board Banking del Gruppo ING. Diamanti è entrato in ING Italia nel 2023 alla guida del ramo Wholesale Banking e membro dell'Executive Committee."L'nella storia di crescita di ING: siamo presenti dal 2001 con l'offerta Retail e abbiamo rafforzato la nostra presenza e la nostra offerta per i clienti italiani anno dopo anno, agendo da pionieri nel digital banking sul mercato - ha detto Pinar Abay, Global Head Retail Banking del Gruppo ING - Sono fiduciosa che Andrea, con la sua ampia esperienza internazionale e gli eccellenti risultati ottenuti negli ultimi anni alla guida del Wholesale Banking, saprà costruire sulle solide basi poste da Michal, guidando ING verso la prossima fase del suo piano di crescita come banca universale in Italia".Diamanti manterrà anche il ruolo di leadership in ambitoper ING Italia fino alla