Milano 10:27
43.186 +0,27%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:27
9.699 -0,38%
Francoforte 10:27
23.718 -0,07%

Partite correnti Francia in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Partite correnti Francia in settembre
Francia, Partite correnti in settembre pari a -1,6 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 1,4 Mld Euro.

(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
Condividi
```