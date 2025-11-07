Milano
10:27
43.186
+0,27%
Nasdaq
6-nov
25.130
-1,91%
Dow Jones
6-nov
46.912
-0,84%
Londra
10:27
9.699
-0,38%
Francoforte
10:27
23.718
-0,07%
Venerdì 7 Novembre 2025, ore 10.44
Partite correnti Francia in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
07 novembre 2025 - 09.25
Francia,
Partite correnti in settembre pari a -1,6 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 1,4 Mld Euro.
(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
