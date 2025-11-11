Philogen, la liquidità balza a 380 milioni di euro nel terzo trimestre

Philogen

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan, ha comunicato che, tra il secondo e il terzo trimestre 2025, lapositiva evidenza un incremento percentuale di circa il 317%, passando da 88,5 milioni di euro al 30 giugno 2025 a 369,2 milioni di euro al 30 settembre 2025.Nel medesimo periodo lapassa da 100 milioni di euro al 30 giugno 2025 a 380,3 milioni di euro al 30 settembre 2025, evidenziando un incremento di circa il 280%. Tale ultima variazione è riconducibile principalmente a incassi da contratti con i clienti per 299 milioni di euro, uscite per la gestione caratteristica per circa 19,6 milioni di euro, capex circa 576 mila euro principalmente riconducibili al revamping del sito produttivo di Montarioso (Siena), acquisto di azioni proprie per 373 mila euro e variazione positiva della gestione finanziaria per circa 1,6 milioni di euro."Con una liquidità di circa 380 milioni di euro, il Gruppo dispone di unae rafforzare ulteriormente la pipeline di prodotti in sviluppo - ha detto l'- Le attività relative a Nidlegy e Fibromun proseguono e, per alcune indicazioni, sono state ampliate; ad esempio, sono stati avviati i nuovi studi registrativi nel carcinoma basocellulare e nel carcinoma a cellule squamose"."Parallelamente, stiamo finalizzando il lancio dello studio clinico di Fase III di imaging con 68Ga-OncoCAIX e pianificando l'avvio di ulteriori studi di Fase I su nuovi candidati scoperti internamente - ha aggiunto - Questi progressidi lungo periodo del Gruppo Philogen".