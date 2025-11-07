Milano 10:28
43.182 +0,26%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:28
9.697 -0,40%
Francoforte 10:28
23.709 -0,11%

Piazza Affari: allunga il passo Banca MPS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla l'istituto di Rocca Salimbeni, che passa di mano con un aumento del 3,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,643 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,79. Il peggioramento dell'istituto Senese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,573.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
