Piazza Affari: allunga il passo Banca MPS

(Teleborsa) - Brilla l'istituto di Rocca Salimbeni
, che passa di mano con un aumento del 3,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,643 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,79. Il peggioramento dell'istituto Senese
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,573.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)