Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:24
24.858 -1,08%
Dow Jones 20:24
46.775 -0,29%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Pirelli: accordi parasociali Camfin-Brembo in scadenza, comunicata la volontà di non rinnovo

Finanza
Pirelli: accordi parasociali Camfin-Brembo in scadenza, comunicata la volontà di non rinnovo
(Teleborsa) - Pirelli rende noto di aver ricevuto informazione del mancato rinnovo dell'accordo contenente pattuizioni parasociali, sottoscritto il 28 febbraio 2023, tra Camfin, Marco Tronchetti Provera, Nuova FourB (NFB), Brembo e Next Investment (NI e, insieme a NFB e Brembo, la “Parte B” che detiene complessivamente, tramite NI, lo 0,42% del capitale sociale Pirelli) che ha manifestato l'intenzione di non rinnovare il patto.

Il Patto Parasociale, si legge in una nota di Pirelli, si intenderà, pertanto, cessato e privo di efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2026.

(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)
Condividi
```