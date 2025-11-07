Usa: centinaia di voli cancellati per shutdown

(Teleborsa) - La, l'agenzia USA per l'aviazione civile, ridurrà del 10% il traffico aereo in 40 aeroporti a partire da oggi, per garantire la sicurezza e per alleviare la pressione sui controllori del traffico aereo e sul sistema aeronautico. I controllori di volo lavorano senza stipendio dal primo ottobre a causa dello shutdown e le assenze per stress e difficoltà economiche hanno già provocato ritardi diffusi.L'agenzia, che gestisceha chiesto alle compagnie aeree statunitensi di ridurre i volumi di volo del 4% venerdì e del 5% sabato, per poi arrivare al 10% la prossima settimana se lo shutdown del governo – il più lungo nella storia degli Stati Uniti – continuerà . Inon saranno interessati, al momento.figurano i– New York LaGuardia, New York John F. Kennedy International e Newark Liberty International –il, ile ilnel New Jersey. Ma anche terminal destinati al transito merci come Louisville in Kentucky; Memphis; Anchorage in Alaska e Ontario in California,Diverse grandi compagnie aeree hanno giàprevisti per oggi e per il fine settimana. Le cancellazioni avranno un impatto simile a quello di una giornata di maltempo intenso, ha spiegato un dirigente di una compagnia aerea all'emittente americana. Tuttavia, a differenza di una tempesta, saranno distribuite su più città anziché concentrate in una sola area geografica. Nel frattempohanno inondato le linee di assistenza clienti con richieste di informazioni sui viaggi aerei nei giorni a venire. Sono previsti quasi sempreLetra cui United e American, sono scese di circa l'1% nel trading. Le compagnie hanno affermato che lo shutdown non ha influenzato significativamente il loro business, ma hanno avvertito che le prenotazioni potrebbero calare se dovesse continuare. Più di 2.100 voli sono stati ritardati nella sola giornata di giovedì.Lasarà limitata a, ha dichiarato"Chiederemo alle compagnie aeree di collaborare con noi per ridurre i loro programmi di volo", ha detto Bedford.Volare negli Stati Uniti è sicuro, nonostante la Federal Aviation Administration abbia imposto riduzioni sul traffico per alleviare la pressione sui controllori di volo, che sono dipendenti federali e sono rimasti senza stipendio a causa dello 'Shutdown', ha sostenuto"No, non sono preoccupato. È una domanda legittima – ha detto–. Vogliono essere sicuri (la Faa ndr) che volare sia sicuro al 100%, ecco perché lo stanno facendo".Ilnon è l'unico a risentire dello shutdown, che ha lasciato molti americani a basso reddito senza assistenza alimentare, ha comportato la chiusura di molti servizi governativi e ha portato al congedo di circaDonald Trump e la leadership repubblicana stanno esercitando pressione per convincere l'opposizione a riaprire il governo ma, dopo i risultati elettorali favorevoli di giovedì i dem mostrano maggiore fiducia e insistono sul fatto che non approveranno un piano che non estenda i sussidi per l'assicurazione sanitaria.