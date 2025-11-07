Usa: centinaia di voli cancellati per shutdown

(Teleborsa) - La Federal Aviation Administration (FAA)
, l'agenzia USA per l'aviazione civile, ridurrà del 10% il traffico aereo in 40 aeroporti a partire da oggi, per garantire la sicurezza e per alleviare la pressione sui controllori del traffico aereo e sul sistema aeronautico. I controllori di volo lavorano senza stipendio dal primo ottobre a causa dello shutdown e le assenze per stress e difficoltà economiche hanno già provocato ritardi diffusi.
L'agenzia, che gestisce oltre 44mila voli al giorno,
ha chiesto alle compagnie aeree statunitensi di ridurre i volumi di volo del 4% venerdì e del 5% sabato, per poi arrivare al 10% la prossima settimana se lo shutdown del governo – il più lungo nella storia degli Stati Uniti – continuerà . I voli internazionali
non saranno interessati, al momento. Tra gli aeroporti interessati
figurano i tre principali hub di New York City
– New York LaGuardia, New York John F. Kennedy International e Newark Liberty International –, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Dallas e Washington,
il Boston Logan International
, il Philadelphia International
e il Teterboro
nel New Jersey. Ma anche terminal destinati al transito merci come Louisville in Kentucky; Memphis; Anchorage in Alaska e Ontario in California,
Diverse grandi compagnie aeree hanno già cancellato preventivamente centinaia di voli
previsti per oggi e per il fine settimana. Le cancellazioni avranno un impatto simile a quello di una giornata di maltempo intenso, ha spiegato un dirigente di una compagnia aerea all'emittente americana. Tuttavia, a differenza di una tempesta, saranno distribuite su più città anziché concentrate in una sola area geografica. Nel frattempo i passeggeri
hanno inondato le linee di assistenza clienti con richieste di informazioni sui viaggi aerei nei giorni a venire. Sono previsti quasi sempre rimborsi per chi rinuncia ai voli già acquistati
.
Le azioni delle principali compagnie aeree,
tra cui United e American, sono scese di circa l'1% nel trading. Le compagnie hanno affermato che lo shutdown non ha influenzato significativamente il loro business, ma hanno avvertito che le prenotazioni potrebbero calare se dovesse continuare. Più di 2.100 voli sono stati ritardati nella sola giornata di giovedì.
La riduzione dei voli
sarà limitata a 40 "mercati ad alto volume di traffico"
, ha dichiarato l'amministratore della Faa, Bryan Bedford.
"Chiederemo alle compagnie aeree di collaborare con noi per ridurre i loro programmi di volo", ha detto Bedford.
Volare negli Stati Uniti è sicuro, nonostante la Federal Aviation Administration abbia imposto riduzioni sul traffico per alleviare la pressione sui controllori di volo, che sono dipendenti federali e sono rimasti senza stipendio a causa dello 'Shutdown', ha sostenuto il presidente Usa Donald Trump.
"No, non sono preoccupato. È una domanda legittima – ha detto Trump
–. Vogliono essere sicuri (la Faa ndr) che volare sia sicuro al 100%, ecco perché lo stanno facendo".
Il settore aereo
non è l'unico a risentire dello shutdown, che ha lasciato molti americani a basso reddito senza assistenza alimentare, ha comportato la chiusura di molti servizi governativi e ha portato al congedo di circa 750mila dipendenti federali.
Donald Trump e la leadership repubblicana stanno esercitando pressione per convincere l'opposizione a riaprire il governo ma, dopo i risultati elettorali favorevoli di giovedì i dem mostrano maggiore fiducia e insistono sul fatto che non approveranno un piano che non estenda i sussidi per l'assicurazione sanitaria.