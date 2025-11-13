L’onda positiva dagli USA contagia Tokyo: rally post-shutdown

(Teleborsa) - Termina in rialzo la seduta alla borsa di Tokyo
che festeggia insieme alle altre piazze asiatiche la fine dello shutdown USA,
il più lungo blocco delle attività governative della storia: 43 giorni di chiusura. Il Congresso americano ha approvato il provvedimento: dopo il via libera del Senato, la misura è stata approvata anche dalla Camera.
L'indice Nikkei 225
mette a segno un +0,43%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per Shenzhen
, che continua la giornata all'1,19%.
Sulla parità Hong Kong
(+0,08%); guadagni frazionali per Seul
(+0,54%).
Poco sopra la parità Mumbai
(+0,38%); leggermente negativo Sydney
(-0,49%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto +0,04%. Contenuto ribasso per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una flessione dello 0,20%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile -0,08%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,7%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,81%.