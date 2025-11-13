Milano 9:34
L’onda positiva dagli USA contagia Tokyo: rally post-shutdown

Trump firma la fine del blocco delle attività governative più lungo della storia americana

(Teleborsa) - Termina in rialzo la seduta alla borsa di Tokyo che festeggia insieme alle altre piazze asiatiche la fine dello shutdown USA, il più lungo blocco delle attività governative della storia: 43 giorni di chiusura. Il Congresso americano ha approvato il provvedimento: dopo il via libera del Senato, la misura è stata approvata anche dalla Camera.

L'indice Nikkei 225 mette a segno un +0,43%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per Shenzhen, che continua la giornata all'1,19%.

Sulla parità Hong Kong (+0,08%); guadagni frazionali per Seul (+0,54%).

Poco sopra la parità Mumbai (+0,38%); leggermente negativo Sydney (-0,49%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,04%. Contenuto ribasso per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una flessione dello 0,20%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,08%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,7%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,81%.
