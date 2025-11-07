von der Leyen: "Vicini a triplicare capacità delle rinnovabili"

(Teleborsa) - "Ci stiamo avvicinando agli obiettivi globali di triplicare
la capacità delle energie rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030:
quest'anno, il 95% della nuova capacità mondiale era rinnovabile". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen
intervenendo alla tavola rotonda s
ulla transizione energetica alla COP30 in corso a Belém.
"Le rinnovabili non sono più solo più pulite, ma anche più economiche e i Paesi stanno mettendo questi obiettivi al centro dei loro piani sul clima. La transizione verso l'energia pulita è destinata a durare ma dobbiamo mantenere lo slancio",
ha osservato ancora.
"Il percorso verso la neutralità climatica e la competitività è lo stesso"
, ha scritto su X von der Leyen
ringraziando il cancelliere Friedrich Merz
per aver ospitato la tavola rotonda di oggi sulla trasformazione industriale.
Pubblicando le immagini della tavola rotonda che si è conclusa alla Cop30,
la Presidente della Commissione Ue ha sottolineato che
"Stiamo aumentando la domanda di prodotti puliti. Stiamo investendo nell'innovazione pulita.
Stiamo riducendo le nostre dipendenze. In breve: stiamo alimentando la nostra prosperità con energia pulita".
Tra l'altro, Merz, a Belem,
ha annunciato che Berlino "sosterrà il Fondo per le foreste tropicali con un contributo sostanziale, perché chiunque desideri raggiungere i nostri obiettivi climatici deve preservare la foresta tropicale".