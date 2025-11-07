von der Leyen: "Vicini a triplicare capacità delle rinnovabili"

(Teleborsa) -la capacità delle energie rinnovabili e raddoppiarequest'anno, il 95% della nuova capacità mondiale era rinnovabile". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursulaintervenendo allaulla transizione energetica alla"Le rinnovabili non sono più solo più pulite, ma anche più economiche e i Paesi stanno mettendo questi obiettivi al centro dei loro piani sul clima.ha osservato ancora., ha scritto su Xringraziando il cancellierper aver ospitato la tavola rotonda di oggi sulla trasformazione industriale.Pubblicando le immagini della tavola rotonda che si è conclusa allala Presidente della Commissione Ue ha sottolineato che"Stiamo aumentando laStiamo riducendo le nostre dipendenze. In breve: stiamo alimentando la nostra prosperità con energia pulita".Tra l'altro,ha annunciato che Berlino "sosterrà il Fondo per le foreste tropicali