von der Leyen: "Vicini a triplicare capacità delle rinnovabili"

"percorso per neutralità e competitività è il medesimo"

(Teleborsa) - "Ci stiamo avvicinando agli obiettivi globali di triplicare la capacità delle energie rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030: quest'anno, il 95% della nuova capacità mondiale era rinnovabile". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo alla tavola rotonda sulla transizione energetica alla COP30 in corso a Belém. "Le rinnovabili non sono più solo più pulite, ma anche più economiche e i Paesi stanno mettendo questi obiettivi al centro dei loro piani sul clima. La transizione verso l'energia pulita è destinata a durare ma dobbiamo mantenere lo slancio", ha osservato ancora.

"Il percorso verso la neutralità climatica e la competitività è lo stesso", ha scritto su X von der Leyen ringraziando il cancelliere Friedrich Merz per aver ospitato la tavola rotonda di oggi sulla trasformazione industriale.

Pubblicando le immagini della tavola rotonda che si è conclusa alla Cop30, la Presidente della Commissione Ue ha sottolineato che
"Stiamo aumentando la domanda di prodotti puliti. Stiamo investendo nell'innovazione pulita. Stiamo riducendo le nostre dipendenze. In breve: stiamo alimentando la nostra prosperità con energia pulita".

Tra l'altro, Merz, a Belem, ha annunciato che Berlino "sosterrà il Fondo per le foreste tropicali con un contributo sostanziale, perché chiunque desideri raggiungere i nostri obiettivi climatici deve preservare la foresta tropicale".
