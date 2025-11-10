Amplifon scommette su AI: innovazione etica per migliorare vita persone

(Teleborsa) -destinata a inaugurare una nuova rivoluzione industriale. Le opportunità sono enormi – dall’ottimizzazione dei processi al miglioramento della qualità della vita, soprattutto in ambito sanitario –Privacy, etica dei dati e nuove disuguaglianze sono i principali rischi da affrontare, motivo per cui l’AI Act europeo assume un ruolo chiave nel definire regole chiare e sicure. Lo sottolineane ha parlato in un’intervista sull’ultimo numero della rivista quadrimestrale Start Magazine, offrendo una riflessione sull’impatto dell’intelligenza artificiale (AI)Sul piano occupazionalarla di trasformazione più che sostituzione. L’AI ridefinirà ruoli e competenze, creando nuove professioni e spingendo verso una formazione continua. In Amplifon, racconta Vita, l’intelligenza artificiale “non sostituisce i nostri professionisti, ma li supporta”, liberando tempo per rafforzare la relazione con i pazienti. Le competenze umane — empatia, curiosità, lavoro di squadra — resteranno insostituibili.Per quanto riguarda, destinato a trasformare tutti gli ambiti, in particolare quello sanitario. Nel campo dell’udito, l’AI consente già oggi apparecchi acustici capaci di adattarsi automaticamente ai diversi ambienti sonori, migliorando la qualità della vita dei pazienti., Vita immagina un’AI “discreta e pervasiva”, integrata nella quotidianità in modo quasi invisibile, al servizio del benessere e della sicurezza delle persone. Tuttavia, avverte, sarà essenziale preservare valori come equità, trasparenza e responsabilità per evitare derive etiche e disinformazione.Infine, il CEO illustra come Amplifon stia già investendo concretamente su questa frontiera cobusiness unit dedicata all’innovazione, e AmplifAI, un programma interno per diffondere cultura e competenze sull’intelligenza artificiale in azienda. “La tecnologia deve essere al servizio delle persone e non il contrario”, conclude Vita.