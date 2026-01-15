Terna riconfermata Top Employer 2026 per l’eccellenza nelle risorse umane

(Teleborsa) -, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, è, secondo il programma di certificazione svolto da, ente che valuta e riconosce gli standard globali di eccellenza nelledelle aziende.Il riconoscimento, conferito per ilconsecutivo al, attesta il percorso avviato da Terna che, con la sua, ha posto le persone al centro della trasformazione aziendale, rafforzando il legame tra sviluppo delle competenze, attrazione dei giovani professionisti e capacità di realizzazione del Piano Industriale 2024-2028. In questo contesto, la People Strategy rappresenta una leva strategica per sostenere. Terna, infatti, ha rafforzato il proprio impegno perdandosi un obiettivo ambizioso, ovvero far crescere l’azienda diQuesti numeri consentono di prevedere il raggiungimento del target con un anno di anticipo rispetto all'obiettivo iniziale.L’attenzione verso le persone del Gruppo, in coerenza con molte altre iniziative, si riflette anche sul loroTerna crede fortemente nel lavoro per obiettivi e sostiene la flessibilità e l’equilibrio tra vita personale e lavorativa, anche attraverso l’istituto dello smart working, previsto per un massimo di 10 giorni al mese. Molta attenzione è dedicata alle giovani famiglie con il beneficio dell’asilo nido nell’headquarter di Roma, esteso anche al resto dell’organizzazione attraverso un contributo che Terna rimborsa ai genitori su tutto il territorio nazionale, pari al 60% della retta mensile del nido.Recentemente, l’azienda ha lanciato una iniziativa di coinvolgimento attraversoattraverso la quale i dipendenti possono contribuire a proporre idee che migliorino i processi e i progetti aziendali. Il primo di questi è stato dedicato alla genitorialità, con lNel corso del 2025 è stato anche avviato un importante programma dedicato al benessere e all’equilibrio personale, che offre, attraverso una piattaforma online, sessioni individuali con professionisti che supportano le persone ad affrontare difficoltà psicologiche, a migliorare la gestione del tempo e a dare supporto ai neogenitori in fase di rientro al lavoro.La survey, realizzata ai fini della certificazione Top Employer 2026, ha coinvolto trasversalmente lattestando performance d’eccellenza, tra l’altro, nelle seguenti aree:per il lavoro strategico sull’employee value proposition e l’onboarding;, per il nuovo processo di talent development del Gruppo;per il nuovo programma di offboarding e per la strategia employee listening. In generale, l’azienda è cresciuta in tutte le dimensioni analizzate.