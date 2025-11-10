Milano 13:24
43.842 +2,15%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:24
9.779 +0,99%
Francoforte 13:24
24.007 +1,85%

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,56%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9.781,8. Rischio di eventuale correzione fino al target 9.687,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9.876,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
