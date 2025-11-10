Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre
Vigoroso rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,57%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 52.224,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 50.089,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49.115,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)