Milano 9:52
44.927 +1,10%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:52
9.909 +0,10%
24.360 +1,13%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'11/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice nipponico, che in chiusura evidenzia un timido +0,12%.

L'analisi di breve periodo del Nikkei 225 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 51.315,2 e supporto a 50.556,6. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 52.073,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
