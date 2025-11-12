Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice nipponico, che in chiusura evidenzia un timido +0,12%.
L'analisi di breve periodo del Nikkei 225 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 51.315,2 e supporto a 50.556,6. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 52.073,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)