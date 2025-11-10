AnaptysBio crolla dopo stop a studio su colite ulcerosa

(Teleborsa) - Si muove in perdita Anaptysbio
mostrando una flessione del 14,55% sui valori precedenti.
A pesare sulle azioni è la decisione presa dall'azienda biotecnologica in fase clinica di interrompere il suo studio sulla colite ulcerosa a causa del mancato raggiungimento degli endpoint primari e secondari chiave del farmaco Rosnilimab.
L’azienda ha riferito che, sebbene Rosnilimab sia risultato sicuro e ben tollerato con tassi di eventi avversi simili al placebo, non ha dimostrato un’efficacia adeguata alla Settimana 12 nello studio globale di Fase 2 per la colite ulcerosa da moderata a grave.
L’azienda ha sottolineato che l’interruzione dello studio comporterà un risparmio di almeno 10 milioni di dollari.
"Rosnilimab è risultato sicuro e ben tollerato, ma siamo delusi dalla mancanza di efficacia adeguata e interromperemo lo studio sulla colite ulcerosa. Tuttavia, rimaniamo entusiasti del potenziale avanzamento di Rosnilimab nell’artrite reumatoide e forniremo un aggiornamento nella prima metà del 2026, incluso il finanziamento da fonti strategiche o altre fonti di capitale senza diluire le nostre royalty", ha dichiarato Daniel Faga, presidente e amministratore delegato di Anaptys.
Lo scenario su base settimanale di Anaptysbio
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Anaptysbio
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,36 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,83. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,89.