AnaptysBio crolla dopo stop a studio su colite ulcerosa

(Teleborsa) - Si muove in perditamostrando una flessione del 14,55% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni è la decisione presa dall'azienda biotecnologica in fase clinica di interrompere il suo studio sulla colite ulcerosa a causa del mancato raggiungimento degli endpoint primari e secondari chiave del farmaco Rosnilimab.L’azienda ha riferito che, sebbene Rosnilimab sia risultato sicuro e ben tollerato con tassi di eventi avversi simili al placebo, non ha dimostrato un’efficacia adeguata alla Settimana 12 nello studio globale di Fase 2 per la colite ulcerosa da moderata a grave.L’azienda ha sottolineato che l’interruzione dello studio comporterà un risparmio di almeno 10 milioni di dollari."Rosnilimab è risultato sicuro e ben tollerato, ma siamo delusi dalla mancanza di efficacia adeguata e interromperemo lo studio sulla colite ulcerosa. Tuttavia, rimaniamo entusiasti del potenziale avanzamento di Rosnilimab nell’artrite reumatoide e forniremo un aggiornamento nella prima metà del 2026, incluso il finanziamento da fonti strategiche o altre fonti di capitale senza diluire le nostre royalty", ha dichiarato Daniel Faga, presidente e amministratore delegato di Anaptys.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,36 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,83. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,89.