Banca Investis lancia il suo primo ELTIF in partnership con Hamilton Lane

(Teleborsa) -, parte del Gruppo Banca Investis, attiva nei servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti HNWI e con una consolidata esperienza nella distribuzione di prodotti alternativi, ha lanciato sulla sua piattaforma il, sviluppato da, uno dei principali global private markets solutions provider con 1 trilione di dollari in asset in gestione e supervisione.Il nuovo strumento, Hamilton Lane Private Markets Access ELTIF (HL PMA ELTIF), è già attivo e oggi distribuito da BANCA INVESTIS. Si tratta di una soluzione innovativa che, rafforzando la strategia della Banca nella costruzione di portafogli diversificati e ad alto valore aggiunto.HL PMA ELTIF consente di investire in un, attraverso, con focus sull’esposizione alPensato anche per gli investitori non professionali che superino la valutazione di adeguatezza, il fondo semplifica l’esperienza di investimento nei mercati privati, aumentando la flessibilità per gli investitori.Questo lancio conferma la strategia di Banca Investis di consolidare un portafoglio ampio e diversificato, capace di. L’HL PMA ELTIF rappresenta un passo ulteriore verso una, offrendo agli investitori italiani un veicolo regolamentato, trasparente e costruito per generare crescita di lungo termine.