Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:00
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Il Dow Jones chiude a 47.368,54 punti

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,81%
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +0,81%, terminando la sessione a 47.368,54 punti.
