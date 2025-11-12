Milano
16:46
44.904
+1,05%
Nasdaq
16:46
25.491
-0,17%
Dow Jones
16:46
48.310
+0,80%
Londra
16:46
9.916
+0,17%
Francoforte
16:46
24.400
+1,29%
Mercoledì 12 Novembre 2025, ore 17.02
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,18%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,18%
Il Dow Jones inizia a scambiare a 48.015,79 punti
In breve
,
Finanza
12 novembre 2025 - 15.33
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,18%, dopo aver aperto a quota 48.015,79.
Condividi
