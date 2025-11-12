Milano 16:46
44.904 +1,05%
Nasdaq 16:46
25.491 -0,17%
Dow Jones 16:46
48.310 +0,80%
Londra 16:46
9.916 +0,17%
Francoforte 16:46
24.400 +1,29%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,18%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 48.015,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,18%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,18%, dopo aver aperto a quota 48.015,79.
Condividi
```