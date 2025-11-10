Milano 7-nov
0 0,00%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 7-nov
9.683 -0,55%
Francoforte 7-nov
23.570 -0,69%

L'Indice della Borsa di Shanghai apre appena sotto la parità a 3.997,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,25%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa cinese, in flessione dello 0,25%, a quota 3.997,56 in apertura.
