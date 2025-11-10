Milano
13:27
43.836
+2,14%
Nasdaq
7-nov
25.060
-0,28%
Dow Jones
7-nov
46.987
+0,16%
Londra
13:27
9.777
+0,98%
Francoforte
13:27
23.998
+1,82%
Lunedì 10 Novembre 2025, ore 13.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dell'1,09%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dell'1,09%
Ibex 35 avvia la seduta a 16.074,1 Euro
In breve
,
Finanza
10 novembre 2025 - 09.18
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dell'1,09%, dopo aver aperto a 16.074,1 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,22%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,88%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,26%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,01%
Argomenti trattati
Borsa
(1127)
·
Madrid
(79)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+1,40%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,36%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,38%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,48%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,39%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,42%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,29%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto