Caporalato digitale: Procura di Milano dispone controllo giudiziario per Glovo

(Teleborsa) - Un decreto d'urgenza disposto dallaha sancito ilper, la società che gestisce il servizio diin Italia, con l'accusa diai danni di circaSecondo il procuratore Marcello Viola e il pubblico ministero Paolo Storari, i fattorini vengono costretti a lavorare ino, condi appena. Tali retribuzioni sono state giudicate non solo inferiori alla soglia di povertà, ma anche in aperto contrasto con la Costituzione, poiché incapaci di garantire un'esistenza libera e dignitosa ai lavoratori.L'indagine, che vede coinvolto il responsabile della società, ha evidenziato come la piattaforma esercitasse untramite GPS, obbligando i rider a turni massacranti fino a 12 ore giornaliere. Le testimonianze raccolte descrivono un sistema di "etero-organizzazione" gestito da algoritmi che imponevano parametri di puntualità e disponibilità, applicando vere e proprie punizioni o penalizzazioni in caso di ritardi.Molti dei lavoratori coinvolti hanno riferito di essere costretti a percorrere oltre 50 chilometri al giorno per guadagnare, spesso insufficienti a coprire le spese vive o il mantenimento delle famiglie nei paesi d'origine.L'amministratore giudiziario Adriano Romanò è stato ora incaricato di avviare immediatamente ladei 40.000 rider impiegati a livello nazionale, adottando misure strutturali per impedire il ripetersi di questi fenomeni.