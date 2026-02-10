Caporalato digitale: Procura di Milano dispone controllo giudiziario per Glovo

(Teleborsa) - Un decreto d'urgenza disposto dalla Procura di Milano
ha sancito il controllo giudiziario
per Foodinho
, la società che gestisce il servizio di Glovo
in Italia, con l'accusa di caporalato digitale
ai danni di circa 40.000 rider.
Secondo il procuratore Marcello Viola e il pubblico ministero Paolo Storari, i fattorini vengono costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento estrem
o, con paghe medie
di appena 2,50 euro a consegna
. Tali retribuzioni sono state giudicate non solo inferiori alla soglia di povertà, ma anche in aperto contrasto con la Costituzione, poiché incapaci di garantire un'esistenza libera e dignitosa ai lavoratori.
L'indagine, che vede coinvolto il responsabile della società Oscar Pierre Miquel
, ha evidenziato come la piattaforma esercitasse un monitoraggio asfissiante
tramite GPS, obbligando i rider a turni massacranti fino a 12 ore giornaliere. Le testimonianze raccolte descrivono un sistema di "etero-organizzazione" gestito da algoritmi che imponevano parametri di puntualità e disponibilità, applicando vere e proprie punizioni o penalizzazioni in caso di ritardi.
Molti dei lavoratori coinvolti hanno riferito di essere costretti a percorrere oltre 50 chilometri al giorno per guadagnare cifre irrisorie
, spesso insufficienti a coprire le spese vive o il mantenimento delle famiglie nei paesi d'origine.
L'amministratore giudiziario Adriano Romanò è stato ora incaricato di avviare immediatamente la regolarizzazione
dei 40.000 rider impiegati a livello nazionale, adottando misure strutturali per impedire il ripetersi di questi fenomeni.