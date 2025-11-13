ASSOTIR chiede chiarezza sulla legge di Bilancio: “Tutelate i crediti d’imposta sul gasolio per l’autotrasporto”

(Teleborsa) -scrive al, al, e al, per chiedere chiarezza sull’. La norma – che introduce una stretta sulle compensazioni dei crediti di imposta a partire dal primo luglio 2026 – ha unaun’eventualità che avrebbe effetti disastrosi sul settore dell’Autotrasporto.Per le imprese del settore, infatti,, dal momento che viene utilizzato per compensare i debiti sia verso il Fisco, sia verso gli Istituti previdenziali. Venendo meno questa possibilità, che vale diverse migliaia di euro l’anno per ogni veicolo, moltissimi operatori corrono il rischio concreto di finire in default finanziario.– commenta, - perché il governo deve dare risposte chiare e rapide. ASSOTIR ribadisce cheuna norma che è stata pensata per porre freno agli abusi avvenuti in altri settori, principalmente in quello edilizio. Ed è un segnale positivo il fatto che la maggior parte delle Confederazioni imprenditoriali, in sede di audizione al Senato, non abbiano evidenziato il problema. Tuttavia,, e le tensioni all’interno del settore stanno aumentando di giorno in giorno. Per questo, chiediamo venga affermato in maniera inequivocabile che sarà possibile compensare il credito d’imposta sulle accise sul gasolio anche dopo il primo Luglio 2026", conclude Donati.