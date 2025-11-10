Fisco, Mef: evasione supera i 100 miliardi. Sommerso vale il 9,1% del PIL

(Teleborsa) - L'evasione fiscale supera i 100 miliardi e cresce il lavoro nero, con il sommerso che si concentra soprattutto nel Mezzogiorno. È quanto emerge dall'ultimadelNel, ultimo anno per il quale sono disponibili le informazioni rilevanti, ilè risultato compreso fra 98,1 e 102,5 miliardi (in base a due diverse ipotesi usate nella stima sul lavoro dipendente), con un incremento rispetto al 2021 di circa 3,5 miliardi. Dopo il calo del 2000, l'evasione torna dunque a rivedere i 100 miliardi. Ma rispetto ai livelli del 2018 il gap rimane di circa 5-5,9 miliardi inferiore.si attesta a, mentre lesi attestano aSono in crescita l'evasione dell'Irpef da impresa e lavoro autonomo, dell'Irap, dell'Iva, dell'Ires.Aumenta ancheche dopo il notevole calo nel 2020-21 in conseguenza della pandemia, risale a 875 milioni (dai 625 milioni del 2021).In controtendenza gliche scendono a 1,56 milioni, dagli 1,7 del 2021: con l'introduzione nel 2016 del "canone in bolletta" si è di fatto – rileva il Mef – "riusciti ad abbattere drasticamente il numero degli evasori del canone Rai" che sono passati dagli oltre 7 milioni del 2011-2015 ai circa 1,7 milioni del 2016.Complessivamente ilsi è attestato a 182,6 miliardi, su valori vicini a quelli osservati nell'imminenza della crisi pandemica e in crescita del 10,4% rispetto al 2021 (165,5 miliardi).Aumenta il peso delle sotto-dichiarazioni, che salgono al 55,6% dell'economia sommersa, mentre si riduce il peso del lavoro irregolare (che scende al 38% dal 42% del 2019). Restano invece più limitate le altre componenti (mance, fitti non dichiarati e integrazione domanda-offerta) che si attestano al 6,4%.L'incidenza dell'economia non osservata è "molto alta" nel Mezzogiorno (16,5% del valore aggiunto complessivo) seguita dal Centro dove il peso si attesta all'11,7%. Sensibilmente più contenute, e inferiori alla media nazionale, le quote raggiunte nel Nord-est e nel Nord-ovest (9,4% e 8,9%). A livello regionalesul valore aggiunto oscilla tra il 19,1% dellae il 7,7% della. Ma se si considera il contributo che ciascuna regione apporta al totale nazionale del sommerso, è laa registrare valori superiori alla media nazionale; emerge anche "il ruolo delche – evidenzia la relazione –, pur presentando una propensione in linea con la media, mostra un impatto significativamente alto sul sommerso nazionale, e quello dellache con una propensione molto inferiore alla media presenta anch'essa un impatto sul sommerso molto elevato".Ilda parte di imprese e famiglie, che "è una caratteristica strutturale – si legge nel documento – del mercato del lavoro italiano", cresce ancora, seppur di poco: le unità di lavoro a tempo pieno in condizione di non regolarità sono pari a 2,9 milioni (+0,1% sul 2021), con una prevalenza di lavoratori dipendenti. L'incidenza resta più rilevante nei servizi e raggiunge livelli particolarmente elevati negli "Altri servizi alle persone" (dalle babysitter, alle estetiste e parcheggiatori). Ma è "molto significativa" anche nell'agricoltura, nel commercio, trasporti e ristorazioni e nelle costruzioni.