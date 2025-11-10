Titoli di Stato, MEF: in asta giovedì BTP fino a 8 miliardi

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF) rende noto che giovedì prossimo, 13 novembre, andranno in asta complessivamente fino a 8 miliardi di euro di BTP: a 3, 7 e 30 anni.
In particolare, spiega il MEF
, saranno messi in asta da 3 a 3,5 miliardi di euro di BTP a 3 anni
, con cedola
2,35%; da 1,25 a 1,50 miliardi di euro di BTP a 7 anni
con cedola 3,25% e scadenza 15 novembre 2032; da 1,25 a 1,50 miliardi di euro di BTP a 7 anni
con cedola 3,25% e scadenza 15 luglio 2032; da 1 a 1,50 miliardi di euro di BTP a 30 anni
con cedola 4,65%.
Per tutte le emissioni il regolamento
è previsto per il 17 novembre prossimo.