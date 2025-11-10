Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 20:06
25.568 +2,03%
Dow Jones 20:06
47.321 +0,71%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Titoli di Stato, MEF: in asta giovedì BTP fino a 8 miliardi

Economia
Titoli di Stato, MEF: in asta giovedì BTP fino a 8 miliardi
(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) rende noto che giovedì prossimo, 13 novembre, andranno in asta complessivamente fino a 8 miliardi di euro di BTP: a 3, 7 e 30 anni.

In particolare, spiega il MEF, saranno messi in asta da 3 a 3,5 miliardi di euro di BTP a 3 anni, con cedola 2,35%; da 1,25 a 1,50 miliardi di euro di BTP a 7 anni con cedola 3,25% e scadenza 15 novembre 2032; da 1,25 a 1,50 miliardi di euro di BTP a 7 anni con cedola 3,25% e scadenza 15 luglio 2032; da 1 a 1,50 miliardi di euro di BTP a 30 anni con cedola 4,65%.

Per tutte le emissioni il regolamento è previsto per il 17 novembre prossimo.
