Francoforte: risultato positivo per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,78%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 43,24 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 43,9. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 42,84.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)