Ue, Meloni: ripensare profondamente politica ambientale

(Teleborsa) - È ormai sempre più chiaro che una delle priorità "sia ripensare profondamente
la politica ambientale europea, che così come è stata portata avanti finora ha finito solo con l’avvantaggiare i nostri concorrenti mondiali e, per di più, senza incidere davvero sulle emissioni globali".
Così il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
, nel messaggio inviato all’Assemblea di Federacciai."È necessario invertire la rotta.
Lo sosteniamo da sempre e in questi anni il Governo ha lavorato con determinazione in Europa per rimettere in discussione l’architettura stessa del Green Deal. I primi risultati stanno arrivando. L’esito del Consiglio Europeo di ottobre, dove finalmente si è iniziato a parlare di “competitive green transition”, e l’accordo raggiunto sulla revisione della Legge sul Clima dimostrano che è possibile affrontare queste materie con buon senso".
"All’ultimo Consiglio Ambiente, grazie al gioco di squadra con altri nove Governi europei di differenti colori politici, non abbiamo solo apportato modifiche significative alla proposta di revisione della Legge Clima ma abbiamo posto le basi per correggere altre storture. Abbiamo ottenuto la possibilità di fare ampio ricorso ai crediti internazionali e di farlo già a partire dal 2031, una flessibilità estremamente articolata sugli strumenti di cattura del carbonio, una robusta clausola di revisione al 2030 e la piena applicazione del principio della neutralità tecnologica, con l’apertura ai carburanti a basse emissioni - a partire dai biocarburanti - nel settore automobilistico. Inoltre, abbiamo ottenuto anche un percorso più lento di riduzione delle quote gratuite ETS per i settori industriali già coperti e il rinvio della normativa ETS2 per edifici e trasporti al 2028",
prosegue Meloni.