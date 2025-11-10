Ue, Meloni: ripensare profondamente politica ambientale

(Teleborsa) - È ormai sempre più chiaro che una delle priorità "la politica ambientale europea, che così come è stata portata avanti finora ha finito solo con l’avvantaggiare i nostri concorrenti mondialiCosì il Presidente del Consiglio,, nel messaggio inviatoLo sosteniamo da sempre e in questi anni il Governo ha lavorato con determinazione in Europa per rimettere in discussione l’architettura stessa del Green Deal. I primi risultati stanno arrivando. L’esito del Consiglio Europeo di ottobre, dove finalmente si è iniziato a parlare di “competitive green transition”,"All’ultimo Consiglio Ambiente, grazie al gioco di squadra con altri nove Governi europei di differenti colori politici, non abbiamo solo apportato modifiche significative alla proposta di revisione della Legge Clima ma abbiamo posto le basi per correggere altre storture. Abbiamo ottenuto la possibilità di fare ampio ricorso ai crediti internazionali e di farlo già a partire dal 2031, una flessibilità estremamente articolata sugli strumenti di cattura del carbonio, una robusta clausola di revisione al 2030 e la piena applicazione del principio della neutralità tecnologica, con l’apertura ai carburanti a basse emissioni -prosegue Meloni.