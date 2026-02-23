Piazza Affari positiva: vola Enel con Piano oltre le attese, debole il settore bancario

(Teleborsa) - Si chiude sopra la parità la seduta finanziaria di Piazza Affari
, che fa meglio del listino azionario tedesco, colpito oggi da vendite generalizzate. Anche Wall Street sembra in preda al cattivo umore.
Le Borse europee cedono terreno sul finale di seduta, zavorrate dalla debolezza di Wall Street
che paga il caos relativi ai dazi
voluti dal presidente Trump
. Il clima di incertezza commerciale si unisce anche alle tensioni geopolitiche in Iran
mentre sale l'attesa per la trimestrale di Nvidia
in programma il 25 febbraio.
A Piazza Affari
, la scena è stata dominata da Enel
dopo la presentazione di un piano industriale ambizioso con 53 miliardi di euro di investimenti previsti fino al 2028, oltre le attese del consensus. Bene anche le altre utilities. Seduta positiva per Banco BPM dopo l'assemblea straordinaria sulle modifiche dello statuto, a differenze di un settore bancario debole.
In fondo al listino principale si sono posizionate Leonardo
, Tim
e Lottomatica
, con Stellantis
che ha segnato il passo in attesa della pubblicazione dei risultati finanziari
prevista per giovedì.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,181. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo del 2,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,32%. Tra i listini europei
seduta negativa per Francoforte
, che mostra una perdita dell'1,06%, Londra
è stabile, riportando un moderato -0,02%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,22%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,49%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 49.401 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,69%); con analoga direzione, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-1,07%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Enel
(+6,80%), Tenaris
(+2,08%), Moncler
(+1,86%) e Hera
(+1,48%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Lottomatica
, che ha terminato le contrattazioni a -2,05%.
Sotto pressione Telecom Italia
, che accusa un calo dell'1,91%.
Scivola Mediobanca
, con un netto svantaggio dell'1,82%.
In rosso Ferrari
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+10,82%), ERG
(+3,24%), Safilo
(+3,21%) e Intercos
(+2,95%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su GVS
, che ha chiuso a -4,19%.
Spicca la prestazione negativa di WIIT
, che scende del 3,63%. Avio
scende del 3,60%.
Calo deciso per Brembo
, che segna un -3,18%.