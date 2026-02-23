Piazza Affari positiva: vola Enel con Piano oltre le attese, debole il settore bancario

Nvidia

Enel

Leonardo

Tim

Lottomatica

Stellantis

euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Enel

Tenaris

Moncler

Hera

Lottomatica

Telecom Italia

Mediobanca

Ferrari

BFF Bank

ERG

Safilo

Intercos

GVS

WIIT

Avio

Brembo

(Teleborsa) -, che fa meglio del listino azionario tedesco, colpito oggi da vendite generalizzate. Anche Wall Street sembra in preda al cattivo umore.Le Borse europee cedono terreno sul finale di seduta, zavorrate dalla debolezza diche paga il caos relativi aivoluti dal presidente. Il clima di incertezza commerciale si unisce anche alle tensioni geopolitiche inmentre sale l'attesa per la trimestrale diin programma il 25 febbraio., la scena è stata dominata dadopo la presentazione di un piano industriale ambizioso con 53 miliardi di euro di investimenti previsti fino al 2028, oltre le attese del consensus. Bene anche le altre utilities. Seduta positiva per Banco BPM dopo l'assemblea straordinaria sulle modifiche dello statuto, a differenze di un settore bancario debole.In fondo al listino principale si sono posizionate, conche ha segnato il passo in attesa della pubblicazione deiprevista per giovedì.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,181. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 2,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,32%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%,è stabile, riportando un moderato -0,02%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,22%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,49%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 49.401 punti.Leggermente negativo il(-0,69%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-1,07%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,80%),(+2,08%),(+1,86%) e(+1,48%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,05%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,82%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,82%),(+3,24%),(+3,21%) e(+2,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,19%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,63%.scende del 3,60%.Calo deciso per, che segna un -3,18%.