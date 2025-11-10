Londra: nuovo spunto rialzista per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo che gestisce alberghi
, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a InterContinental Hotels Group
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di InterContinental Hotels Group
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,99 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 98,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 101,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)