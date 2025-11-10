Milano 13:36
Londra: nuovo spunto rialzista per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
Londra: nuovo spunto rialzista per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo che gestisce alberghi, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a InterContinental Hotels Group rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di InterContinental Hotels Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,99 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 98,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 101,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
