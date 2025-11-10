Milano 13:36
43.826 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:36
9.775 +0,95%
Francoforte 13:36
23.991 +1,79%

Londra: scambi in positivo per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Anglo American
(Teleborsa) - Scambia in profit la società mineraria, che lievita del 2,39%.

L'andamento di Anglo American nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,12 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,5. Il peggioramento di Anglo American è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```