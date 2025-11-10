Milano 17:35
Male HCA Healthcare sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che tratta in perdita del 5,05% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di HCA Healthcare rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di HCA Healthcare è in rafforzamento con area di resistenza vista a 458,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 445,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 471,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
