Male HCA Healthcare sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie
, che tratta in perdita del 5,05% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di HCA Healthcare
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di HCA Healthcare
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 458,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 445,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 471,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)