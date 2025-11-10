Parigi: positiva la giornata per Renault

(Teleborsa) - Scambia in profit la casa automobilistica francese
, che lievita dell'1,85%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renault
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico attuale di Renault
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 34,49 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 34,78. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 34,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)