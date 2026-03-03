Lottomatica, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

azienda leader in Italia nel settore dei giochi

Rialzo per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,99%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lottomatica rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,95 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,85. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,43.