Milano 10:47
44.548 -3,74%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:47
10.509 -2,51%
Francoforte 10:46
23.815 -3,34%

Lottomatica, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lottomatica rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Lottomatica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,95 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,85. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
