Milano 13:44
43.839 +2,15%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:44
9.777 +0,98%
Francoforte 13:44
23.996 +1,81%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Reply

(Teleborsa) - Bene la società di consulenza, con un rialzo del 2,09%.

L'andamento di Reply nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 116,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 117,5. Il peggioramento della società operante nel settore Telco & Media è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 115,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
