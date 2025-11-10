Milano 13:46
43.830 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:46
9.778 +0,98%
Francoforte 13:46
24.001 +1,83%

Piazza Affari: scambi in positivo per Danieli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Danieli
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale friulana, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danieli rispetto all'indice di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di impianti siderurgici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 46,57 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 47,22 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 46,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```