Piazza Affari: scambi in positivo per Danieli

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale friulana
, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danieli
rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di impianti siderurgici
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 46,57 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 47,22 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 46,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)